СМИ: шумовая разметка появится на российских дорогах в 2019 году

Пилотные участники планирую протестировать уже в 2019 году, сообщает ТАСС с ссылкой на Федеральное дорожное агентство. Разметка позволит водители при пересечении двойной сплошной вернуться в свой ряд, так как автомобиль начнет трясти.





Подобную разметку нанесут на участках, где невозможно разместить какое-ли еще ограждение. Уточняется, что первыми шумовую разметку протестируют на трассах “Волга”, “Каспий”, “Урал”, “Байкал” и “Иртыш”. .