Каждые 10 лет водители должны будут сдавать повторно экзамен

В рамках четвертого ежегодного конгресса автошкол глава ГИБДД Михаил Черников предложил проработать инициативу проверять знания ПДД у водителей каждые 10 лет при смене водительского удостоверения. Об этом сообщает РБК.





Также глава ГИБДД отметим, что моно рассмотреть вариант сдавать экзамен на добровольной основе.

Напомним, еще одним нововведением может стать возможность объединения экзаменационных этапов в процессе получения водительских прав. Проектом постановлением предусматривается проверка навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения. А главным нововведением станет объединение «площадки» и «города», рассказали в МВД.