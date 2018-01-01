Рыночный воришка задержан полицией в момент карманной кражи

В среду, 19 декабря, сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан 47-летний гражданин, который пытался вытащит из кармана петербуржца телефон. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов.





Злоумышленник, как сообщают в органах, гражданин одного из среднеазиатских государств. Пострадавшему мужчине 32 года. Злоумышленник пытался вытащить телефон стоимость 7, 8 тысяч рублей на городском рынке.





Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, воришка задержан на месте, возбуждено уголовное дело.