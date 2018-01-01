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Рыночный воришка задержан полицией в момент карманной кражи

07:53
Тэги: мвд, кража, происшествие, Вор
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Тэги: мвд, кража, происшествие, Вор



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