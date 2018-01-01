Туризм Ленобласти ограничит движение транспорта в центре Петербурга 22 декабря

В Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщают об ограничения движения для автомобилистов, которые будут действовать в городе 22 декабря.





Так, отмечает ведомство, движение транспорта ограничат от улицы Восстания до Лиговского проспекта, а также от улицы Жуковского до улицы Ульяны Громовой. По этим улицам нельзя будет припарковаться.





Отметим, ограничения связаны с проведением Управлением Ленобласти по транспорту торжественного вечера, посвященного подведению итогов Года туризма Ленинградской области.