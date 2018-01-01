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Испуганного серого волка у Павловского парка сняли очевидцы
07:29
Тэги: волк, павловск, происшествие, павловский парк, петербург
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