Испуганного серого волка у Павловского парка сняли очевидцы

Накануне вечером, 19 декабря, в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” очевидцы сообщили о том, что у Павловского парка гуляет волк. Животное успели зафиксировать на фотоаппарат и снять небольшое видео. По кадру видно, что хищник напуган, агрессию не проявляет.





Волк выбежал практически на проезжую часть. В комментариях пользователи в основном сочувствующие отнеслись к ситуации и жалели волка. По мнению многих, он случайно выбежал в город. Кто-то предлагал взять себе волка на передержку, другие называли хищника любопытным, бесстрашием и явно голодным. Многие высказали опасение и сообщили, что больше гулять возле парка ее планируют.