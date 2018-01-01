В Невском районе минувшей ночью спасатели боролись с огнем в трехкомнатной квартире

В четверг, 20 декабря, на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Невском районе, сообщают в МЧС России по Санкт-Петербургу. Сообщен поступило в 01:54 на телефон “01”.





В Невском районе Петербурга в доме 10, корпус 1 проспекта Солидарности горела трехкомнатная квартира. В жилом помещение сгорело порядка 10 квадратных метров обстановки, сообщают в МЧС. Общая площадь комнаты составляла 12 квадратных метров, уточняют в ведомстве.





Пожару потушили в течении часа, в 02:39. О пострадавших сотрудники не сообщают, информация уточняется.



