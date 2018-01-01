Сотни Дедов Морозов ограничат движение транспорта в центре Петербурга

В субботу, 22 декабря с 17:30 до 20:00 в центре Санкт-Петербурга будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.





Ограничения будут действовать в связи с проведением массовой акции «Забег Дедов Морозов». Проехать автомобилисты не смогут по Миллионной улице от Дворцовой площади до Аптекарского переулка, Аптекарский переулок также будет перекрыт. Помимо этого, будет закрыто движение по набережной реки Мойки от Аптекарского переулка до Дворцовой площади. Также закрыт для машин Певческий проезд.





В КРТИ отмечают, что помимо закрытия движения по этим улицам также нельзя будет парковаться.