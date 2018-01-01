В АРТМУЗЕ устроят арт-терапию для слабовидящих детей

Факультет сервиса, туризма и гостеприимства Санкт-Петербургского Государственного Экономического университета в партнерстве с музеем современного искусства АРТМУЗА проведет в пятницу, 21 декабря, благотворительную акцию «Давайте рисовать». Об этом Gazeta.SPb специалист учебно-проектного офиса ФСТиГ СПБГЭУ Сира Погосян.





Все запланированные в рамках акции события пройдут для слабовидящих детей – воспитанников ГБОУ Школа-интернат № 2. Об этом Gazeta.SPb специалист учебно-проектного офиса ФСТиГ СПБГЭУ Сира Погосян.





Организатор проведут два мастер-класса. Один - по росписи ёлочных игрушек, во втором расскажут о декоративной графике.