Участники флешмоба проголосуют за новое имя для Пулково и нарисуют шлем Александра Невского

В четверг, 20 декабря, в Московском парке Победы пройдет флешмоб. Участники принесут коньки на каток и устроят ледяную битву между трем кандидатами - претендентами на победу, сообщает “Петербургский дневник” с ссылкой на организаторов мероприятия.





Участники интерактивного действия смогут покатятся на коньках под музыку классика и отдать свой голос за понравившейся вариант.





Напомним, ранее мы писали, что жители города на Неве определились с именами трех финалистов конкурса "Великие города России", победитель которого даст имя петербургскому аэропорту. В список попали Александр Невский, Петр Первый и Александр Пушкин. Голосование продолжается, свой голос можно отдать на официальном сайте проекта великиеимена.рф до 23 декабря.