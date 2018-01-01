Погода в Санкт-Петербурге 20 декабря: умеренный ветер, без осадков, возможен гололед

В Санкт-Петербурга в четверг, 20 декабря, возможен гололед, передают Gazeta.SPb сотрудники МЧС. Воздух днем опустится максимально от -7 до -9 градусов. Тогда как ночью максимальная температура составит -12 градусов.





Специалисты также отмечают, что в Санкт-Петербурга 20 декабря осадков не будет и, как сообщают синоптики, северной столицы ветер будет умеренный, юго-восточный.





Атмосферное давление - 775 миллиметров ртутного столба.