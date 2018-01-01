Имя для петербургского аэропорта выберут 20 декабря в Парке Победы

Сегодня, 20 декабря, как сообщает Piter.TV, в 18:30 начнётся мероприятие, посвящённое выбору имени для Пулково. Оно пройдёт в Парке Победы Московского района.

Жители Северной столицы смогут бесплатно прокатиться на коньках под музыку Шостаковича, а также высроиться в форме шлема Невского.

Поскольку после шести часов вечера в городе уже достаточно темно, организаторы советуют гостям захватить с собой фонарики, чтобы флешмоб получился более ярким.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Пулково могли назвать в честь Александра Пушкина. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







