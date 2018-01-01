Елочные базары для жителей Петербурга откроют свои двери с 20 декабря

В 39 местах Северной столицы, по информации от ГКУ “Имущество Санкт-Петербурга", будут размещены торговые точки по продаже елок.Прежде всего это места, для которых предприниматели получили разрешение на сезонную торговлю. Также это точки на участках частной собственности. Есть и территории, где новогодние ели получила право продавать администрация.

Елочные базары будут работать каждый день с 20 по 31 декабря.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о первых елочных базарах в Санкт-Петербурге. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).