Больше 70 человек в Тосненском районе не могут переселить из бараков

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района, как сообщает 47 news, несколько лет скрывала тот факт, что в её ведении находится аварийное жилье. Всего в девяти таких домах проживает больше 70 человек. Около 10 лет жители обители в аварийных условиях, в то время как администрация не направляла информацию об этом в соответстующую инстанцию.

Однако несмотря на то, что глава администрации поселения обещает направить все нужные документы в Комитет по строительству, люди из аварийных бараков будут переселены далеко не сразу.

Сначала нужно пройти все проверки и получить необходимое финансирование. Ранее этого администрация Любанского поселения не сможет дать людям альтернативное жилье.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на расселение людей из аварийного жилья выделят почти 300 млн рублей. (Виктория Елисеева,Gazeta.SPb).