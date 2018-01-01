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Легковой автомобиль вылетел за ограждение в Василеостровском районе
00:21
Тэги: Василеостровский район, дтп, дпс
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