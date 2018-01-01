Легковой автомобиль вылетел за ограждение в Василеостровском районе

Вечером, 19 декабря, по данным Piter.TV, произошло ДТП на набережной Макарова в Василеостровском районе.

Иномарка тёмного цвета врезалась в ограду и пробила её. В результате никто из находившихся в машине не пострадал. А вот автомобиль повредился я в области капота и бампера.

Также сообщается, что ДТП случилось в месте перед заездом на Западный скоростной диаметр – платную автомагистраль внутри Санкт-Петербурга.



На месте происшествия работет ДПС. Сейчас выясняются причины, по которым иномарка могла влететь в ограждение.

Ранее Gazeta.SPb писала об аварии, в ходе которой автомобиль врезался в ограждение около станции метро “Пушкинская”. В результате пострадало два автомобиля. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).