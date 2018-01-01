В Петербурге скорая помощь оставила замерзать на улице мужчину с ампутированными ногами (видео)





Сотрудники скорой помощи объяснили это тем, что он не болен, а значит, помочь ему никак нельзя.



Инцидент произошел у входа в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.





«Скорая отказалась забирать человека без ног. Аргументировали они это тем, что помогать ему нечем, он не болен. Их не волнует то, что на улице минус и он просто замёрзнет!», - сообщила жительница Петербурга, которая стала очевидцем произошедшего.









«Так если он не болен, как ему помочь? Ноги пришить?» - отреагировал пользователь Сети.





«Так это же скорая помощь, а не социальная помощь. Задачи разные», - согласился с ним еще один комментатор.





«Если он безногий бомж, у него не может быть ни инфаркта ни инсульта ни обморожения? Пусть лежит где лежит. Как минимум тогда нужно вызвать милицию и чтоб его в приют забрали. К стати говоря к старым людям и онкологическим больным они тоже не торопятся. Им тоже помощь не нужна», - написал другой комментатор.











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что из "Пятерочки" в центре Петербур га инвалиды-колясочники могут съехать, только врезавшись в водоотводную трубу. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга скорая помощь отказалась помогать мужчине с ампутированными ногами и оставила его замерзать на улице.