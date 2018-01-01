Юлианна Караулова рассказала, чем отличается петербургская публика от московской

Популярная российская исполнительница, как сообщает Piter.TV, объяснила, чем отличаются люди, которые приходят на её выступление в Москве, от поклонников в Северной столице.

По словам Юлианны, лично для неё Петербург более тёплый, более открытый и более душевный город, несмотря на то, что "мы все живем в одной стране, занимаемся одними и теми же вещами".

Напомним, что в этом году певица получила приз музыкальной награды "Золотой Граммофон" за песню "Просто так".

А ранее Gazeta.SPb писала о том, почему Валентина Матвиенко любит Северную Столицу. По её словам, Петербург - это город её судьбы. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).