СМИ: В офисе бывшего владельца петербургской фабрики прошли обыски





Обыски проводились в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере.





В июле прошлого года было возбуждено дело по статье «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом". Следствие полагало, что документы, предоставленные в ЕГРЮЛ, на основании которых Игорь Бурдинский стал генеральным директором компании «Коринф», были фальсифицированы. Однако впоследствии производство по этому делу было прекращено. Но часть материалов этого дела послужила поводом для нового расследования. Речь идет о мошенничестве с дебиторской задолженностью ООО «Коринф».





По данным издания, он получил информацию о дебиторской задолженности ООО «Коринф» в 15 млн рублей и уступил право требования долга другой компании за вознаграждение в 300 тыс. рублей. Таким образом, по версии следствия, став незаконным руководителем, совершил мошенничество.





Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу пришли с обысками в офис реставрационной компании «Коринф», которая связана с бывшим владельцем фабрики «Красное Знамя» Игорем Бурдинским, сообщает «Фонтанка».