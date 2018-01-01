На Гражданском проспекте проспекте "Лада" сбила девушку

Сегодня, по инфомации от Piter.TV, в районе Гражданского проспекта автомобиль марки “Лада” совершил наезд на девушку-пешехода.

Внутри машины, как сообщает Piter.TV, находилось несколько молодых мужчин. Как потом они рассказали, после аварии они хотели помочь пострадавшей - увезти её в больницу.



Один из виновников рассказывает, что поблизости от места происшествия в тот момент находились сотрудники Росгвардии – они и остановили молодых людей. Также как раз вовремя рядом проезжала скорая.

Сейчас о состоянии сбитой девушки нет сведений. Потребности аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в ДТП в Лужском районе погиб водитель легкового автомобиля. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).