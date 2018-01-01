На братской могиле в Финляндии установлены стенды с именами погибших советских военнопленных





Речь идет о советских военнопленных, которые погибли от голода и болезней в концентрационном лагере в Пиексямяки во время Второй мировой войны.





Стенды с именами 2797 военнопленных были изготовлены и установлены по инициативе добровольцев некоммерческих организаций «Эпоха просвещения» и «Военный музей Карельского перешейка» на средства гранта Росмолодежи в рамках работы по уходу и благоустройству могил российских (советских) военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны.





Отметим, что советско-финская война началась 30 ноября 1939 года и продолжалась до 13 марта 1940 года. В советской и российской историографии это противостояние рассматривается как отдельный двусторонний локальный конфликт. Однако некоторые историки включают его в хронологические рамки Второй мировой войны. Потери финской армии составили, по разным оценкам, от 26 тыс. до 85 тыс. убитыми. Потери СССР составили около 126 тыс. человек.





На братской могиле в финском городе Пиексямяки установили стенды с именами погибших советских военнопленных, сообщил директор Карельского перешейка Баир Иринчеев на своей странице "Вконтакте".