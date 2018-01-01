Девочка из Петербурга победила в конкурсе игрушек для эрмитажных елей

Сегодня, как сообщает Piter.TV, стало известно имя победителя ежегодного конкурса “Создай экспонат для Эрмитажа”. Жюри, состоящее из известных и уважаемых общественных деятелей Санкт Петербурга, выбрало работу петербурженки Камили. Девочка своими руками изготовила Мышиного короля из “Щелкунчика”.

Напомним, что эксперты выбирали лучшую игрушку для эрмитажных елей среди 500 других. Также, кроме поделки победительницы, ели украсят ещё около сотни игрушек из числа конкурсантов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что будет на торжественной церемонии подведения итогов этого конкурса. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).