В парке Победы пройдет флешмоб, посвященный выбору имени для Пулково





Жители Петербурга приглашаются бесплатно покататься на коньках на катке парка под произведения Шостаковича и проголосовать за одного из трех понравившихся кандидатов, чьим именем назовут аэропорт Пулково.





Напомним, выбрать понравившийся вариант можно на сайте великиеимена.рф с 10 по 23 декабря. Можно отдать свой голос за одного из следующих великих деятелей: Александр Невский, Федор Достоевский, Дмитрий Шостакович.





Отметим, что для большинства аэропортов дополнительное имя было установлено в ходе основного тура. Однако в некоторых городах России население выбрало одного и того же конкурсанта.





В Московском парке Победы в четверг, 20 декабря, в 18:30 в рамках проекта «Великие имена России» пройдет флешмоб «Ледовое побоище», сообщают организаторы.