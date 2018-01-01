Девушка, которая въехала в будку “Газпром Арены”, отправится в спецприменик на 10 суток

Сегодня, как сообщает “Фонтанка”, мировой суд Петроградского района вынес решение, по которому Моника Никулкина, будет на арестована на 10 суток за вождение в нетрезвом виде.



Известно, что сегодня ночью, она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пока не врезалась в будку “Газпром Арены”. Ситуация усугубилась тем, что автомобиль “Хендай Солярис” был взят по каршерингу, да и сама девушка не имела водительских прав.

Позже Никулкина была освидетельствована полицией и доставлена в зал суда. Выяснилось, что доля промилле в её крови оказалась почти в четыре раза больше допустимого. Впрочем, Никулкина в суде признала свою вину в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на КАД автомобиль врезался в отбойник (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).