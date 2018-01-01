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Девушка, которая въехала в будку “Газпром Арены”, отправится в спецприменик на 10 суток

22:27, 19 декабря
Тэги: каршеринг, Газпром арена, мировой суд петербурга
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Тэги: каршеринг, Газпром арена, мировой суд петербурга



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