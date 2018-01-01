В Кировском районе Nissan Note сбил нетрезвого молодого человека (фото)





Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга», пострадавший остался жив. Отмечается, что мужчина состоянии алкогольного опьянения перебегал дорогу и попал под колеса.











«Ниссан Ноут сбил человека на улице Зайцева. Говорят, не совсем в трезвом здравии перебегал дорогу . Лежит в крови, шевелится. Скорую вызвали», - говорится в сообщении.





На место происшествия приехали скорая помощь и сотрудники ДПС.





В Кировском районе на улице Зайцева Nissan Note сбил пешехода.