В Кировском районе “Яндекс. Такси” столкнулось с внедорожником

Авария, по информации от Piter.TV, произошла сегодня, 19 декабря, вечером на одном из перекрёстков проспекта Ветеранов.



Столкновение двух автомобилей, как собщают очевидцы, стало посдедствием маневра тёмного внедорожника. Свидетели произошедшего рассказывают, что автомобиль выехал на красный свет и врезался в “Яндекс. Такси” прямо на повороте.



В результате аварии все остались целы, однако один из очевидцев говорит, что у водителя такси пробита голова, а пассажирка получила небольшие ушибы. Человек за рулем внедорожника не пострадал.



Сейчас устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что 10 человек пострадало в аварии в Кировском районе. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)