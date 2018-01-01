Петербург попал в тройку наиболее привлекательных для инвестиций регионов

Северная столица оказалась в этом списке на третьем месте. На первом находится столица России, на втором Московская область.





«Стабильные позиции Петербурга в экспертном рейтинге, безусловно, связаны с правильно выбранными приоритетами инвестиционной политики города. Это закономерно отражается и на общих инвестиционных показателях, и на совершенствовании мер государственной поддержки инвесторов», - рассказала председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк.





Отметим, что рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, публикуемый с 1996 года, является одним из авторитетных индикаторов изменений инвестиционного климата в регионах России.





При составлении рейтинга учитываются трудовые ресурсы в каждой области, качество управления, инновации, состояние потребительского рынка и туристический потенциал.





Ранее сообщалось о то м, что врио губернатора Петербурга Алексан др Беглов во время открытия III ежегодного инвестиционного форума в Петербурге заявил о необходимости менять структуру органов власти для эффективного взаимодействия с инвесторами. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В рамках XVI Регионального инвестиционного конгресса в Москве рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) предоставило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, сообщается на официальном сайте администрации правительства Петербурга.