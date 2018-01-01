Врио губернатора Петербурга похвалил Умный город

Сегодня, 19 декабря, по информации от Смольного, открылась выставка под названием “Умный город для Санкт-Петербурга “. Она проходит в Центральном музее связи и посвящена показу проектов инфраструктуры для города на Неве.



На выставке присутствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов и члены правительства города. Как сообщает Смольный, Беглову понравились представленные проекты. Он отметил, что если такие системы заработают, люди смогут дистанционного наблюдать за бытовыми моментами жизни. Беглов также заметил, что все эти проекты нужны городу, но для реализации понядобятся траты, которые окупятся потом.

Выставку организовала компания “Ростелеком”. Среди экспонатов умные шлагбаум, домофон, остановка и даже цифровая улица. Отметим, что лично посмотреть на всё представленное здесь можно до конца февряля наступающего года.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что "Ростелеком" может повысить слою долю в Теле-2. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).