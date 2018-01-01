В Павловске водителей напугал выбежавший на дорогу волк (видео)





Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в темное время суток из Павловского парка на дорогу вышел волк. Отмечается, что дикий зверь не испугался машин и яркого свет от фар.







Волк стал наблюдать на остановившейся машиной. Пользователи сети отметили, что животное выглядит истощенным и скорее всего нуждается в помощи. Возможно, для этого он и решил выйти в людное место.





«Интересно, есть какие нибудь службы, чтоб отловить, увезти подальше от людей и выпустить? В целях безопасности тех и других», - написал один из пользователей Сети.





«Хоть бы не обидел его никто, из страха. Что он там вообще, в Павловском делает», - отметил другой.





В Пушкинском районе Петербурга на проезжую часть выбежал волк.