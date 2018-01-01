В Петроградском районе снесли незаконный цветочный ларек









Руководство торговой точки заранее уведомили о необходимости добровольного освобождения. Однако в установленный срок объект не освободили, после чего сотрудники Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» начали принимать меры по освобождению незаконно занятого земельного участка, то есть демонтировали торговый павильон.

Сообщается, что на фактического пользователя будет составлен протокол об административном правонарушении.













Фото:К омитет по контролю за имуществом Ранее сообщалось о том, что на Комендантской площади снесли незаконные ларьки. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото:К

В Петроградском районе Петербурга рядом со станцией метро «Горьковская» снесли торговый павильон «Цветовик 24», сообщили Gazeta.SPb в комитете по контролю за имуществом.