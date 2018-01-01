Пятый канал рассказал, что ждёт телезрителей в новогодний день

В этот день, как сообщает Пятый канал, он будет транслировать полюбившиеся зрителям передачи и фильмы, а завершит год под дискотеку 90-х годов.

Прадничный день откроется в пять утра комедийной программой “Млечный путь”. Потом Михаил Боярский выступит в передаче об эпохе СССР “Мое родное”.



С десяти утра до пяти вечера будут показывать культовый фильм “Место встречи изменить нельзя “.

А вот в 17:00 начнётся трансляция дискотеки с хитами 90-х. Она продлится до самого утра первого января.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что "Алые паруса" по пятому каналу посмотрело около восьми млн человек. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).