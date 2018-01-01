Адвокат Кокорина объяснила мотивы тех, кто угрожал в адрес судьи





По словам адвоката, угрозы могли исходить от имени лиц, которые заинтересованы в том, чтобы обвиняемые находились под стражей как можно дольше.





«Естественно, после такого рода требований суд не мог принять иного решения. Это означало бы, что он идет на поводу у преступников. Не понятно только психически нездоровому человеку, что любые угрозы в адрес суда влекут обратный эффект и не могут никаким образом облегчить положение арестованных, а только навредить им, причем многократно, так как после этого юридические доводы и аргументы уже не действуют», - сообщила она на своей странице в Instagram.





Напомним, 18 декабря Московский городской суд вынес решение по апелляциям Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление срока содержания под стражей. Суд принял решение отклонить апелляции. По решению суда, футболисты останутся в СИЗО до 8 февраля.





После завершения судебного заседания пресс-служба Мосгорсуда выступила с заявлением следующего содержания: «В период нахождения в производстве суда упомянутых апелляционных жалоб в суд по электронной почте поступило письмо с угрозами и "предостережением": "Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг… А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...".





По версии следствия, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на двух чиновников и водителя телеведущей в Москве. Тверской суд принял решение оставить их под арестом до 8 февраля следующего года.





Ранее сообщалось о том, что футболист Александр Кокорин заявил, ч то его содержание в СИЗО незаконно, так как уголовное дело против него полностью раскрыто. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала информацию об угрозах в адрес судьи, которые последовали после решения о продлении срока содержания футболистов под стражей до 8 февраля.