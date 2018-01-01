Стало известно, что подорожает в грядущем году

Центробанк, по информации от “РИА Новости”, подготовил доклад, в котором рассказал о том, что подорожает в 2019 году.



Прежде всего товары станут дороже, поскольку повысятся акцизы и налог на добавленную стоимость. В список таких товаров входят табачные изделия, топливо и автомобили.



Дороже обойдётся и вино, поскольку отменяется льготный акциз, если алкоголь привезён из мест с защищённым географическим указанием.

Что касается размеров, сообщают “РИА Новости”, больше всего – почти на 5% – цены взлетят на табак. Меньше всего –

на автомобили (0,2%).



Возможен вариант, что дороже будут стоить и некоторые продукты питания, так как за транспортировку придётся платить больше из-за подорожавшего бензина.

Отметим, что НДС станет больше на 2% уже с января наступающего 2019 года. Теперь он будет составлять 20% от стоимости товара.



Недавно Gazeta.SPb уже писала, что цены на бензин станут выше с января 2019 года, поскольку увеличивается размер НДС и акцизов. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).