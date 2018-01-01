Смольный выделит капитальный грант в размере шести млрд рублей на реконструкцию СКК

Это должно стать гарантом того, что территорию рядом с СКК не застроят жилыми объектами для окупаемости инвестиций.





Ранее Игорь Албин предлагал отказаться от жилищной застройки, сохранить парк и реконструировать СКК за счет инвестора.





В общей сложности стоимость реконструкции СКК «Петербургский» составит около 18 млрд рублей.





По оценкам экспертов, даже с капитальным грантом проект реконструкции арены не окупится в течение 40 лет. При этом ХК СКА (инвестор) все равно сохраняет интерес в проекту, рассматривая его как «подарок» городу.





Объект планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Согласно проекту, объект станет самой большой хоккейной ареной в мире, вместимостью более 21 тыс. зрителей. Стоимость проекта варьируется от 18 до 20 млрд рублей. Кроме того, рядом со «СКА-Ареной» планируют открыть детскую хоккейную школу на 700 человек, а также секции по разным видам спорта.





Ранее сообщалось о том, что н а заседании Градостроительного с овета при правительстве Петербурга был одобрен проект реконструкции СКК.

(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Смольный готов предоставить инвестору капитальный грант в размере около шести млрд рублей на реконструкцию СКК, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.