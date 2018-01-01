Пять людей погибло в аварии на трассе Петербург-Невель

Страшное ДТП, как сообщает “Фонтанка”, случилось ещё вчера на трассе Петербург-Невель в районе 332 км.

Стало известно, что по одной из версий, автомобиль марки Mazda выехал на полосу встречного движения и врезался в Lada. Внутри второй машины находилось четверо ученых, которые возвращались из Пскова с конкурса молодых учёных и новаторов УМНИК-2018.

За рулем Mazda находилась женщина. Она, как и два человека из машины, в которую врезалась, погибла на месте. Двоих ещё живых ученых госпитализировали в больницу, однако позже они также скончались.

Погибшие учёные были сотрудниками Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Двоим их них не было ещё и 25 лет. На сайте учебного заведения выражаются соболезнования родственникам умерших.



Ранее Gazeta.SPb рассказывала об аварии с участием такси (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb ).