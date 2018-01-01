Смольный займет у банка «Россия» десять млрд рублей для покрытия дефицита бюджета





Максимальная стоимость контракта была установлена в размере 423,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.





Отметим, что комитет финансов Петербурга объявил аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии в середине ноября 2018 года.





Напомним, 28 ноября депутаты петербургского ЗакСа приняли в третьем чтении закон о городском бюджете на следующий год с дефицитом 51,9 млрд рублей. В соответствии с документом, доходы бюджета составят 591,8 млрд рублей, расходы - 643,8 млрд рублей, дефицит, как отмечалось выше, составил 51,9 млрд рублей.





Ранее сообщалось о том, что п редседатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников заявил, что в этом году дефицит городского бюджета не превысит девяти млрд рублей. Он отметил, что дефицит на уровне девяти млрд рублей «можно пережить, не обращаясь к долгосрочным заимствованиям и облигационным займам».

(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Комитет финансов Петербурга заключит контракт с АО «АБ "Россия"» на представление банком кредита Смольному в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом десять млрд рублей. Эти деньги будут направлены на покрытие дефицита бюджета города.