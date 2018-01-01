Танцующий» ледокол «Андрей Вилькицкий» прошел по Неве (видео)







В течение двух дней судно будет находиться на Английской набережной, около Благовещенского моста, чтобы жители Петербурга смогли сфотографироваться на фоне корабля. Потом судно проследует в район Северного морского пути, где будет обеспечивать сопровождение танкеров с арктической нефтью.





Высота ледокола сравнима с семиэтажным домом. На корабле есть вертолетная площадка, госпиталь и пожарная станция. Корпус «Андрея Вилькицкого»окрашен в оранжевый цвет, что символизирует программу освоение Арктики. Объект уже прошел испытания в Балтийском море.



