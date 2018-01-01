В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину

Сейчас, по информации 47news, выясняются обстоятельства случившегося.



Известно, что вчера, 18 декабря, в отдел полиции Гатчинского района пришёл мужчина. Он рассказал правоохранителям, что в районе реки Оредеж, в овраге рядом с ней, нашёл труп мужчины.

На месте сотрудники полиции действительно обнаружили мёртвого мужчину в куртке и штанах, но без обуви. Осмотрев местность, стражи порядка зафиксировали неподалёку второй ботинок погибшего и предположительно его шапку. Погибшему было около 40 лет.



Возможные причины смерти мужчины устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb писала о подобной ситуации. Тогда прохожие нашли на детской площадке тело женщины. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).