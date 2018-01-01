Суд отказал КГИОП в пересмотре решения о снесенных казармах служащих Варшавского вокзала





Ранее суд признал незаконными распоряжение КГИОП об отказе включить казармы в Перечень выявленных объектов культурного наследия и действия КГИОП по отказу во включении объекта в Перечень. Решение вступило в законную силу.





С ходатайством о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам КГИОП обратился в октябре этого года Он ссылался на то, что после вступления судебного акта в законную силу, объект был снесен. При этом Комитет “не знает”, кем конкретно это было сделано.





Суд отказал в пересмотре решения, посчитав, что доводы КГИОП фактически сводятся к переоценке выводов суда и не могут быть предметом оценки в рамках пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.





Суд также учел, что заявление фактически направлено на уклонение от исполнения требований судебного акта. Именно на КГИОП возложены функции охраны объектов и выявленных объектов культурного наследия. Утрата объекта, который обязан был быть включенным в состав выявленных объектов культурного наследия (и, следовательно, подлежал обязательной государственной охране), не может явиться основанием для пересмотра, поскольку спорный объект существовал на момент принятия судебного акта. Также суд учел, что КГИОП в пределах своих полномочий не лишен возможности предпринимать меры к исполнению решения суда, в том числе обязанием виновника разрушения здания восстановить утраченный объект.





Напомним, в июле этого года старинные здания казарм для служащих Варшавского вокзала снесли неизвестные лица.

Два здания для служащих Варшавского вокзала рекомендовали включить в реестр объектов культурного наследия в 2013 году. Тогда КГИОП потребовал провести новую экспертизу, но заявление на нее отклонил. Активисты обратились в Куйбышевский районный суд, который обязал КГИОП включить объекты в список выявленных объектов. Решение вступило в силу 16 мая 2018 года, но КГИОП не выпустил распоряжение, исполняющее решение суда.





Куйбышевский районный суд Петербурга оставил без удовлетворения ходатайство Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) пересмотреть решение об объекте “Две казармы для служащих Варшавского вокзала”, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.