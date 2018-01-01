Дмитрий Костыгин прокомментировал проигрыш совладельца «Юлмарта» Михаила Васинкевича в апелляции в деле о банкротстве

Сегодня 13 Арбитражный апелляционный суд Петербурга и Ленобласти отказался удовлетворить жалобу совладельца «Юлмарта» Михаил Васинкевич о признании его банкротом,





«Княжеству Монако очень «повезло» с новым жителем – у Михаила Васинкевича нет доходов и работы, но есть огромные долги. Можно поговорить с настоящим бенефициаром Donna UnionFoundation? Ваш представитель плохо коммуницирует и не погашает свою задолженность», - прокомментировал решение суда Дмитрий Костыгин.





По словам адвоката Дмитрия Костыгина Олега Сергеева, представители супругов ссылались на нарушения процессуальных норм при вынесении решения, а также норм материального права. При этом, в процессе судебного слушания они не предоставили аргументов или доводов, в которых были бы подтверждения для обжалования. Кроме этого, они не смогли объяснить суду почему Михаил Васинкевич не является банкротом.

Михаилу Васинкевичу предъявлены требования более, чем на один млрд руб., но за последний год он не провел ни одного платежа в погашение долга, рассказал на заседании Сергеев.



В сентябре Михаил Васинкевич уволился с официального места работы. Теперь он проживает в княжестве Монако, где декларирует, что его доходы составляют нулевую величину.





«В ходе судебного заседания представитель Галины Васинкевич рассказал, что между супругами в 2016 г. был заключен брачный контракт. В соответствии с ним, большинство активов Михаила Васинкевича перешли Галине Васинкевич. Мы будем требовать от финансового управляющего оспаривания этих сделок», - комментирует Олег Сергеев.





Адвокат Михаила Васинкевича также сказал, что его доверитель не является бенефициаром компании Donna Union Foundation, рассказал Сергеев. Михаил Васинкевич просто представитель этой компании на территории России. «Этот факт вызывал искренние удивление у всех сторон процесса», - отметил Олег Сергеев.





Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом совладельца «Юлмарт» Михаила Васинкевича. Иск о его банкротстве подал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин после того, как Васинкевич отказался выплачивать ему долг в размере 405 млн рублей.



