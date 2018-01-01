Стал известен самый популярный автобус в Санкт-Петербурге

Наиболее востребованным, как сообщает СПб ГУП “Пассажиравтотранс”, стал автобусный маршрут №93. Он перевозит петербуржцев из Приморского района в Калининский и обратно.



Также “Пассажиравтотранс” рассказывает, что этим маршрутом в 2018 году воспользовалось рекордное количество людей – 9,1 млн.



Длина пути, по которому курсируют транспортные средства, – почти 25 км. На линии работает примерно 30 особо вместительных автобусов, поскольку пассажиропоток слишком велик.

Наромним, что 93 маршрут побеждает в этой категории уже третий год подряд.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы смогут выбрать лучший автобусный маршрут в ходе тематической акции. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).