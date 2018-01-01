Госдума спустя восемь лет приняла закон об ответственном обращении с животными

Согласно тексту документа, запрещено проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки и содержать животных в не приспособленных для этого заведениях, включая бары и рестораны. Кроме того, запрещается проводить пропаганду жестокого обращения с животными и умерщвлять животных под любым предлогом.





Согласно закону, владелец питомца может избавиться от него только путем передачи дургому владельцу или в приют.



Отметим, что проект этого закона внесли восемь лет назад.





Ранее сообщалось о том, что в ладельцев домашних животных буд ут строже наказывать за безответственность в Ленинградской области. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Госдума в третьем чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, который устанавливает запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним, сообщается на официальном сайте Государственной думы.