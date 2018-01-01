Владельца самой дорогой шавермы в Петербурге упекут за решётку

Смольнинский суд сегодня, 19 декабря, как сообщает “Фонтанка”, вынес приговор гражданину, доход которого от своего шаверма-бизнеса был оценивался как самый большой.

Предпринимателя по фамилии Шахрзаев признали виновным в совершении мошенничества. Также ему вменили регистрацию незаконных сделок с недвижимостью.

Предприниматель провел махинацию с капиталом ООО “СПб”. На эту организацию записана шаверма у Ладожского вокзала, которой владеет Шахрзаев и его партнёр.



Чистые активы активы компании стоили почти 90 млн, рублей. У обоих собственников было по 50%. Однако Шахрзаев принял решение об увеличении уставного капитала. Получилось так, что он стал собственником 95% капитала, а его коллега – всего 5%. Партнёр мошенника, в итоге, потерял почти 40 млн рублей.

Решением суда стал приговор Шахрзаева к пяти годам заключения в колонии.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Северной столице нашли около 100 кг некачественной шавермы. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)