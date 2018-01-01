Депутат ЗакСа Петербурга предложил защитить избирательные права инвалидов



Соответствующий законопроект депутат внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга.





Борис Вишневский отмечает, что условное название законопроекта – «Закон Ивана Бакаидова», который уже несколько лет продвигает идею введения факсимильной подписи.





«Если избиратель не может расписаться — то что? А если у него вообще нет рук? Это ведь не основание ограничить человека в праве. Надо менять законодательство. Надеюсь на поддержку коллег», — пояснил депутат.





Отметим, что «факсимильная подпись (факсимиле)» —факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, заменяющее собственноручную подпись лица, которое в силу состояния здоровья не имеет возможности самостоятельно совершать собственноручную подпись (нарушение зрения, отсутствие конечности, нарушение координации движений, паралич).





Ранее сообщалось о т ом, что депутат петербургского ЗакСа Б орис Вишневский призвал жителей Петербурга начать сбор подписей под требованием к петербургским муниципальным депутатам и руководству «Единой России» — обеспечить реальную политическую конкуренцию на выборах губернатора. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Депутат ЗакСа Борис Вишневский предложил предоставить инвалидам, которые не могут расписаться за получение избирательного бюллетеня и поставить отметку в нём, возможность использования факсимильной подписи, сообщили Gazeta.SPb представители партии «Яблоко».