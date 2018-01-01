Суд Петербурга вынес приговор фигуранту дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы

Суд назначил наказание Александру Зенину в виде лишения свободы сроком на 1.5 года в исправительной колонии общего режима.





Он обвиняется по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».





Суд становил, Зенин вместе с другими фигурантами проследили за участниками антифашистского митинга, чтобы выбрать жертву.

Вечером 13 ноября 2005 года в самом центре города около книжного мгазина «Буквоед» на Лиговском проспекте неонацисты убили Тимура Качараву. Тимуру нанесли семь ножевых ударов в шею, в результате чего он погиб на месте. Отметим, что ему было всего 20 лет.





Зенин вину признал. Отмечается, что дело слушалось в особом порядке.





Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Александра Зенина, который организовал убийство антифашиста и студента философского факультета СПбГУ Тимура Качаравы, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.