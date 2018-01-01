Совладельцу «Юлмарта» Михаилу Васинкевичу не удалось оспорить свое банкротство

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», - говорится в сообщении.





Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом совладельца «Юлмарт» Михаила Васинкевича. Иск о его банкротстве подал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин после того, как Васинкевич отказался выплачивать ему долг в размере 405 млн рублей.



Совладелец «Юлмарта» Михаил Васинкевич не смог оспорит решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о признании его банкротом, следует из материалов в картотеке арбитражных дел суда.