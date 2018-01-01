Суд приговорил гендиректора петербургской фирмы к пяти годам колонии за мошенничество уставным капиталом





По совокупности с приговором Всеволожского городского суда - 12 лет в ИК строгого режима.





Он обвиняется в мошенничестве и фальсификации решения общего собрания акционеров.





Суд установил, что Шахрзаев, имея в собственности 50% доли в уставном капитале ООО «СПБ», стоимость чистых активов которого составляла 89 039 000 рублей, имея умысел на приобретение путем обмана права на 45% доли в уставном капитале ООО «СПБ», равной 40 067 550 рублей, принадлежащей другому акционеру, имеющему в собственности 50% доли в уставном капитале, незаконно провел общее собрание участников ООО «СПБ», на котором единолично принял незаконное решение об увеличении уставного капитала общества с 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей за счет внесения лично им дополнительного денежного взноса. Таким образом Шахрзаев стал собственником 95% доли.





Ранее сообщалось о том, что су д приговорил обвиняемого в мошенничестве полковника МВД к пяти годам колонии. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Али Шахрзаева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.