В Петербурге похищенного в зоомагазине кролика вернули обратно







"После публикации видео кролика вернули! Принесли двое тех самых, в коробке. Живой и здоровый. Мы очень рады!", — сообщили сотрудники зоомагазина.

Напомним, 17 декабря в зоомагазин пришли два подростка, и пока девушка за прилавком была занята, достали из клетки одного из кроликов и забрали с собой. Лица злоумышленников попали на камеры наблюдения.













Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, чт о около метро “Пионерская” в Петербурге из магазина животных два подростка утащили кролика. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Кролик, которого похитили из зоомагазина рядом со станцией метро «Пионерская», вернулся обратно.