Пассажиры РЖД могут в поездке бесплатно посмотреть видеоэкскурсии Президентской библиотеки

В 200 поездах дальнего следования пассажире могут познакомиться с мультимедийным новшеством Президентской библиотеки. В процессе поездки пассажиры РЖД могут посмотреть видеоэкскурсии про исторические события Петербурга и познакомиться с историческими объектами города. Об этом сообщают в Президентской библиотеке.





Всего, сообщают в библиотеке, экскурсии запустили на 200 поездах. Для просмотра надо подключиться к сети Wi-Fi.





Библиотека, сообщают сотрудники, подготовила экскурсии различного формата. Пассажиры смогут узнать историю ледокола “Красин”, ознакомится с одборкой документальных фильмов, созданных специалистами Президентской библиотеки, а также прослушать лекции.