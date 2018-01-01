В Петербурге школьница заказала избиение своего бывшего друга





Как сообщили в правоохранительных органах, 13-летнего школьника избили около гимназии №528 на улице Коллонтай. С серьезными травмами он был госпитализирован в Детскую городскую больницу №19 имени Раухфуса. Врачи зафиксировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и гематомы.





По информации городских СМИ, подростка избила 17-летняя старшеклассница по кличке Белка. По словам школьника, ее подослала его бывшая подруга, с которой он перестал общаться. В ответ школьница решила таким образом отомстить.





Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.





В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства госпитализации школьника.