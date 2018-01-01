Мумифицированными телами в московском онкологическом центре заинтересовался Росздравнадзор

В рамках инвентаризации на территории национального исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве были найдены трупы людей. Об этом сообщает ТАСС.





В ходе выяснения обстоятельств было определено, что тела четырех человек пролежали в центре 10 лет. Обнаружили мумифицированные трупы в холодильной камере.





Как сообщает ТАСС, находкой заинтересовались сотрудники следственного комитета и Росздравнадзора. По версии сотрудников онкоцентра, тела не были нужны родственникам. Останки преданы в правоохранительные органы. Проводится проверка.