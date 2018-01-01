На продажу квартиры в Санкт-Петербурге в среднем уходит около 7 месяцев





Специалисты сообщают, что на продажу квартиры в Санкт-Петербурге в среднем уходит 7 месяцев. Чем дешевле жилье, тем быстрее его продают.





Около 41% продавцов продают квартиру по фиксированной цене и не меняют ее — эксперты называют их “реалистами”, они продают жилье в среднем за 3 месяца. Остальные цены меняют: 39% со временем снижают цену в среднем на 591 тысячу рублей. Тех, кто цены со временем поднимает, меньше всего — около 20%. Они, как правило, продают дорогое жилье, цена которого поднимается в среднем на 539 тысяч от начальной.





Эксперты подвели итоги операций с недвижимостью на сервисе Яндекса за 2018 год, сообщили Gazeta.SPb в Яндексе.